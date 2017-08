The examples populate this alert with dummy content

VANDALISMO El Ayuntamiento limpia las pintadas vandálicas del parque de Tirisiti El pasado fin de semana, 19 y 20 de agosto, algunos de los juegos infantiles sufrieron actos vandálicos que ya han sido subsanados por el consistorio jueves, 24 de agosto de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy ha procedido a la limpieza de las pintadas vandálicas cometidas en el parque de Tirisiti el pasado fin de semana. Este parque, inaugurado el pasado mes de noviembre en la Glorieta con motivo de rendir homenaje a uno de los personajes más queridos de Alcoy, Tirisiti, sufrió unas pintadas el fin de semana del 19 y 20 de agosto. El consistorio ha llevado a cabo esta semana las tareas de limpieza para que el parque luzca en todo su esplendor. El Ayuntamiento solicita civismo y colaboración ciudadana para acabar con este tipo de acciones. La corporación municipal pide a los vecinos, que si presencian o tienen pruebas que inculpen a los autores de algún acto vandálico den parte a las autoridades o al consistorio.