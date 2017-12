The examples populate this alert with dummy content

PLENO El Ayuntamiento mantiene su postura a favor del ADN canino en un pleno abarrotado La moción para tumbar la nueva normativa que obliga a los perros a someterse a una prueba para detectar su perfil genético ha sumado los votos en contra del PSOE y de Ciudadanos, meintras que Guanyar, Compromís y PP la han apoyado - Los representantes de la Plataforma contra el ADN canino en Alcoy han anunciado su intención de convocar a la "desobediencia civil" lunes, 18 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Los perros de Alcoy tendrán que someterse a una prueba que deje impreso su ADN. Así lo ha reafirmado el Ayuntamiento en el pleno celebrado esta misma tarde al rechazar la moción que, desde una plataforma ciudadana apoyada en más de 3.000 firmas, pide descartar esa prueba. Los votos a favor de mantener la nueva normativa, que busca como último fin lograr una ciudad limpia de excrementos, han salido de la suma de los cuatro concejales de Ciudadanos y los nueve del equipo de gobierno que forma el PSOE, 13 síes para el ADN canino. La formación naranja no ha cambiado con respecto a su postura a la aprobación inicial del cambio en la normativa de tenencia de animales, hace 11 meses. "Vamos a mantener nuestra palabra, aunque exigiremos mucho diálogo (...) El ADN no es la panacea, pero puede ser un instrumento muy importante". Han sido las palabras del concejal Jorge Sedano. El apoyo político hacia la Plataforma contra el ADN canino en Alcoy ha sumado, por su parte, 12 concejales, insuficientes en contradicción a un pleno que gritaba completamente lo contrario, abarrotado de sus componentes. Los cinco de Guanyar, que ha cambiado su visión a favor hacia la ordenanza por "dudas" e "incumplimentos" con respecto a la normativa, como ha explicado la concejal Estefanía Blanes en una de sus intervenciones: "El plan previo con respecto a las micciones no se ha llevado a cabo (...) Tampoco las reuniones informativas (...) Tienen que haber campañas muy fuertes, colgar cuatro fotos no es suficiente". Un argumento que también ha causado la desconfianza de los tres concejales de Compromís -que ha seguido el mismo camino que Guanyar y ha cambiado su apoyo por un no a la prueba del ADN canino- y han llevado a los cuatro representantes del Partido Popular, que se abstuvieron en la primera votación, a posicionarse firmemente en contra de la normativa de los perros, en esta ocasión. "Vamos a boicotear al Ayuntamiento" A la salida del pleno, y tras marcharse precipitadamente del Ayuntamiento increpando a los representantes políticos por su decisión, los representantes de la Plataforma contra el ADN canino se han mostrado "muy enfadados". "Los que han defendido el voto en contra a la moción que hemos presentado han mentido", ha asegurado Antonio Calero, portavoz. "¿Qué intereses tienen? ¿Qué esconden?". La plataforma asegura que después Navidades convocará una asamblea con el objetivo de manifestarse. "Vamos a llamar a la desobediencia civil: que la gente no le haga la prueba del ADN a sus perros (...) Todo legal, pero vamos a boicotear al Ayuntamiento", ha sentenciado.