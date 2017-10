The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTO MUNICIPAL El Ayuntamiento de Muro aprueba unas cuentas de 6,2 millones para 2018 El presupuesto reserva para el año que viene 372.245 euros a inversiones viernes, 27 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Muro ha aprobado el presupuesto para 2018 con el voto en contra de la oposición. El Gobierno destaca que son unas cuentas continuistas que prevén un superávit de casi 10.000 euros, con una partida para inversiones de 372.245 euros. Las cuentas para el próximo año, de 6,2 millones, que el Ayuntamiento de Muro ha presentado este jueves han salido adelante con los votos a favor de los socios de Gobierno: Esquerra Unida y Compromís. El grupo socialista y el Partido Popular han votado en contra de un presupuesto que continúa en la línea del año pasado pero que coloca el marcador de la deuda a cero. Cerdà asegura que están en superávit. "Estamos contentos porque lo hemos podido aprobar. Es un presupuesto que reserva 6 millones 217 mil 455 euros a los gastos y 6 millones 227 mil 404 euros para ingresos, con lo que tendremos un superávit de 9.950 euros" Una mejoría que permite aumentar la partida para inversiones a 372.245 euros, como explica el concejal de Hacienda, Francesc Valls. Los dos principales proyectos, como detalla, son la creación de un espacio acústico en el Centre Cultural Polivalent y la reparación del Centro de Día. "180.000 euros para el primer proyecto y 112.540 para el segundo". Al listado de inversiones se suma también la adecuación del parc del Rellotge de Sol, el incremento de señalización viaria y la creación de pistas de petanca, entre otras.