OBRAS El Ayuntamiento pondrá a punto el CEEM antes de cederlo a la Generalitat El edificio pasará a manos de la Conselleria de Políticas Inclusivas en el próximo pleno para que comience a definir la gestión y apertura después del verano jueves, 12 de enero de 2017 El Ayuntamiento se compromete a poner punto el Centro de Enfermos Mentales, el CEEM, antes de cederlo a la Generalitat Valenciana. El edificio pasará a manos de la Conselleria de Políticas Inclusivas en el próximo pleno para que comience a definir la gestión y apertura después del verano. Antes de ceder el edificio del Centro de Enfermos Mentales, el CEEM, a la Consellería de Políticas Inclusivas, el Ayuntamiento de Alcoy realizará una serie de mejoras con el remanente de 30.000 euros del dinero de la obra. Las brigadas municipales limpiarán de malas hierbas la zona junto a la cocina, barnizarán los pilares circulares, mejorarán las vallas, colocarán cortinas para oscurecer ventanas y sustituirán 3 de los lavabos de las 24 habitaciones. Tras la puesta a punto el Ayuntamiento iniciará los trámites para la cesión del CEEM en el próximo pleno. Son los acuerdos de la reunión mantenida entre el alcalde, Antonio Francés, el director General de Diversidad Funcional, Antoni Raya y los grupos de la Corporación. El objetivo es que la Generalitat comience a definir la gestión del CEEM y que abra sus puertas después del verano. "Esperamos por fin dar solución a uno de los problemas heredados del anterior Gobierno sin asumir gestiones que como ayuntamiento no nos corresponden", concluye Francés.