DINAMIZACIÓN El Ayuntamiento pone en marcha un proyecto para regenerar las AAVV El consistorio alcoyano, a través de la Concejalía de Democracia Participativa, prepara un plan a través del que pretende renovar las asociaciones de vecinos con la colaboración de los alumnos de TASOC del instituto de Batoy miércoles, 01 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/02/2017) El Ayuntamiento de Alcoy, a través de la Concejalía de Democracia Participativa prepara un convenio con los alumnos del ciclo formativo de animación sociocultural del instituto de Batoy, mediante el que analizarán los recursos y detectarán las necesidades de las zonas de Alcoy para después elaborar un proyecto concreto para cada barrio acorde a sus características. Este plan pretende regenerar las asociaciones de vecinos y darle continuidad a la labor que realizan. Los alumnos propondrán acciones innovadoras para realizar los proyectos con el objetivo de obtener resultados concretos que sirvan a su vez, para fomentar la participación ciudadana en los barrios. El Ayuntamiento y las asociaciones de vecinos coinciden en la necesidad de implicar a la gente joven en este plan, ya que emplean nuevas herramientas y entienden el ámbito público desde otra perspectiva más actual. La concejala de Democracia Participativa, María Baca, comenta respecto a este proyecto piloto que "de acuerdo con las Asociaciones de Vecinos, estamos convencidos de que necesitamos implicar a la gente joven, por lo que consideramos muy adecuado, que alumnos de Batoy puedan participar de la tarea de las asociaciones de vecinos con un proyecto concreto. Las nuevas generaciones trabajan con otras herramientas y entendemos también el ámbito público de otra manera, esto sumado a la experiencia de los miembros actuales puede ser un cóctel muy interesante que dé impulso a nuestras asociaciones".