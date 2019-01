The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTOS El Ayuntamiento premia a los centros más participativos En el salón de plenos se han entregado reconocimientos a los centros educativos que más han participado en los presupuestos participativos sábado, 26 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Una de las principales novedades de la edición de este año de los Presupuestos Participativos, como anunció la concejala de Democracia Participativa, ha sido el premiar en los centros educativos que más han participado en su elaboración, con el objetivo de potenciar la cultura de la participación de los más jóvenes. El salón de plenos del Ayuntamiento ha acogido la entrega de estos premios, que ha consistido en un diploma para cada estudiante de los tres centros más participativos y para el primero clasificado, además, 85 entradas en total de varios espectáculos que se llevarán adelante en el Teatre Calderon esta temporada. En primer lugar ha quedado el CIP FP Batoi, seguido del IES Pare Vitòria y el colegio Sant Roc. Cerca del podio han quedado Andreu Sempere, La Salle y Cotes Baixes. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, acompañado de Maria Baca, y Alberto Belda, edil de Educación hicieron la entrega de premios. Hay que destacar que de las 887 propuestas recibidas, 435 han sido de centros educativos, el 49,06%, 220 on-line, el 24,8%, 167 en talleres, un 18,82% y 65 presenciales, el 7,32%. Finalmente se harán tres de las propuestas realizadas por el alumnado de centros educativos, dos de inversión, como son sustituir la iluminación de la vía pública por LED y la introducción de energías renovables o placas solares en instalaciones municipales y una de gasto corriente, en concreto realizar una campaña de concienciación del cuidado del mobiliario urbano y de los parques públicos respetando al máximo el entorno.