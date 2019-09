The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO El Ayuntamiento prepara ayudas para el desarrollo comercial de Batoy Estos incentivos económicos tienen como precedente los planteados para la apertura de comercios en el Centro- Surge ante la necesidad de plantear servicios complementarios en el barrio jueves, 19 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/09/2019) El éxito del mercado de los domingos y la necesidad de plantear servicios complementarios a los vecinos de Batoy ha sido el punto de partida de la nueva línea de ayudas, en la que trabaja el Ayuntamiento de Alcoy, para la apertura de nuevos negocios en el barrio. El departamento de Hacienda, que encabeza Vanessa Moltó, prepara la inclusión de estas ayudas en el próximo presupuesto municipal. Estas ayudas económicas tiene como precedente las planteadas para la apertura de comercios en el Centro, que ronda los 3.000 euros por solicitud. La concejal de Hacienda explica que las ayudas creación de negocios pretende la proyección comercial de Batoy. "No digo que todos los barrios tengan vocación comercial, pero no está de más este tipo de ayudas para incentivar a los emprendedores". El montante de la partida a invertir dependerá de las solicitudes, aunque el gobierno local estima una inversión en torno a los 50.000 euros.