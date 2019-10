The examples populate this alert with dummy content

DETERIORO El Ayuntamiento proyecta tratar la carbonatación del puente de San Jorge Guanyar denuncia que la lentitud de la actuación del Gobierno ha acrecentado el problema - El concejal de Obras, Jordi Martínez, afirma que siguen con los plazos de restauración del puente martes, 22 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (22/10/2019) El Ayuntamiento proyecta tratar la carbonatación del puente de San Jorge así como un una grieta en su estructura. Al tiempo Guanyar denuncia que la lentitud del gobierno en actuar ha acrecentado el problema. La carbonatación que sufre el puente de San Jorge, desde hace décadas, ha comenzado a aflorar en la base de su estructura y en sus pilares. El puente ya fue tratado en la balaustrada y el tablero. La próxima actuación, que no tiene fecha ni presupuesto, se centrará en una grieta localizada en el estribo que da a la calle Balmes también desde hace años. El concejal de Obras, Jordi Martínez, trata de quitar hierro al asunto y considera la carbonatación un proceso natural sin riesgo y que ya los técnicos municipales decidirán cuando actuar. Guanyar lamenta, a través del edil Pablo González, la lentitud del Gobierno en actuar sobre este problema estructural que lleva denunciando desde 2017. Acusa a ejecutivo local de minimizar el asunto y atribuye a los vapores de la antigua Estambrera el mayor avance del deterioro en la parte de la calle Balmes. El tratamiento contra la carbonatación, en la que el hormigón se vuelve permeable y se acaba oxidando la malla de hierro interior, es picar el hormigón afectado, limpiar el óxido del hierro, aplicar pintura protectora y cubrir de nuevo con hormigón, como ya se hizo con las barandillas. Solo en el caso de que el hierro interior tuviese un fuerte proceso de oxidación podría llegar a preocupar pues rompería el hormigón de forma más acelerada, pero en esta primera fase se trata de un proceso muy lento.