CENTRO DE ENFERMOS MENTALES El Ayuntamiento recibe las obras del CEEM Se trata del paso previo necesario para entregar el edificio a la Conselleria, que ya tiene el presupuesto asignado para equipar las instalaciones y ponerlas en marcha sábado, 01 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (01/06/2019) El Ayuntamiento de Alcoy ha recibido las obras del Centro Específico de Enfermos Mentales, CEEM, ubicado en el Barranquet de Soler. Son unas obras valoradas en 300.000 euros con las que se han reparado desperfectos por el vandalismo durante el tiempo en el que ha estado cerrado el edificio, así como se ha actuado en la climatización, las medidas contraincendios o en las comunicaciones. Este era el paso previo necesario para que el Ayuntamiento entregue las instalaciones a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que ya tiene el presupuesto preparado para equipar las instalaciones y ponerlas en marcha. La concejala Aroa Mira, posible futura diputada autonómica, ha explicado que lleva muchos años luchando por el CEEM y que le hubiese gustado acabar su labor en el Ayuntamiento con esta infraestructura en marcha pero al menos ha podido entregar el edificio a Conselleria.