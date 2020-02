The examples populate this alert with dummy content

RUNNING El Ayuntamiento reconoce los corredores amateurs en la FESCAM amateurs en la FESCAM La fiesta del corredor amateur tuvo lugar un año más en el Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre lunes, 17 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy organizó una nueva edición del la FESCAM, la fiesta del corredor amateur, un acto informal donde cada uno de los 9 clubes de este deporte de nuestra ciudad reconoce a uno de sus participantes. El acto tuvo lugar el pasado viernes 14 de febrero en el Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre. El reconocimiento normalmente no se hace por los méritos deportivos, puesto que para eso ya está los podios, en este acto se quieren premiar otros valores como pueda ser el esfuerzo y el compañerismo así como el trabajo que realizan a lo largo del año. Fueron reconocidos: Efrén Mira Llorens.

Club Atletismo Alcoy. Marcos Giner Montserrat

226ers Endurance School. Marcial Molina Albero

Poco a Poco. Eduard Loboda

Runners Alcoy. Juan José Climent Ruiz

Rafael Seguí Ferri

Centre Excursionista Alcoy. Salvador Sellés Juan ‘Siba’

Grupo Excursionista Ratot. Juan Carlos Martínez Carricondo

Onsen Runners Alcoy. Federico Ruiz Comino ‘Fede’



El concejal de Deportes, Miguel Juan Reig, explica que «el colectivo del running continúa siendo uno de los más numerosos de nuestra ciudad. Nuestros atletas amateurs tienen la oportunidad de disfrutar de un amplio calendario de carreras que se organizan en Alcoy y que cuentan siempre con el apoyo de la Concejalía de Deportes. Con este acto queremos realzar a todas estas personas que hacen deporte de manera amateur y a pesar de que no suben al podio, merecen un reconocimiento. Además, muchos de nuestros corredores amateurs viajan a otras poblaciones de todo el territorio nacional a participar en todo tipo de acontecimientos y carreras, convirtiéndose en embajadores del deporte alcoyano».

Recordamos el Centro de Deportes apoya a las carreras que se organizan en nuestra ciudad. Por este año ya están confirmadas: Cross Ciutat d’Alcoi, Sprint Trail Solidari Santa Ana, Pujada a la Font Roja, 10k Solidària La Salle, Trotada Dones a les Fosques, Cursa Trofeu Filaes, Cross Nocturn Salesians, Milla Urbana de Les Esclaves, 10k Esport 3d, Cursa Solidària Col·legi Carmelites, Pujada al Montcabrer, Trail Solidari, Mitja Marató, Trotada Nadal i la Sant Silvestre.