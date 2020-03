The examples populate this alert with dummy content

COORDINACIÓN El Ayuntamiento refuerza su lucha contra las sustancias adictivas La concejal de Políticas Inclusivas, Aranza de Garcia, la jefa del departamento de Bienestar Social y técnicas de la Unidad de Conductas Adictivas se han reunido con representantes de la Policía Nacional y Local sábado, 21 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy tiene previsto impulsar una serie de acciones para combatir el consumo de sustancias adictivas especialmente entre los más jóvenes. Además de los programas y medidas ya en marcha, se ha acordado la celebración de reuniones periódicas para evaluar la efectividad de estas medidas y seguir mejorando en la coordinación entre la Unidad de Conductas Adictivas y las fuerzas de seguridad. También se ha insistido en la importancia de denunciar por parte de los ciudadanos establecimientos que venden alcohol a menores. La concejal de Políticas Inclusivas, Aranza de Gracia, ha destacado la importancia de la coordinación y de la información, en especial de las campañas que se realizan en institutos sobre los peligros del alcohol o de sustancias como el cannabis. De Gracia, la jefa del departamento de Bienestar Social y técnicas de la Unidad de Conductas Adictivas, UPCCA, se han reunido con responsables de la Policía Local y Nacional.