The examples populate this alert with dummy content

LIMPIEZA VIARIA El Ayuntamiento resuelve 280 inciencias en más 1.525 imbornales Los primeros trabajos del nuevo contrato de mantenimiento a cargo la empresa adjudicataria empezaron en agosto lunes, 08 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los primeros trabajos del nuevo contrato de mantenimiento del alcantarillado, consistentes en labores de limpieza, inspección y mantenimiento de los imbornales de la red de alcantarillado municipal realizada por Aqualia, la empresa adjudicataria del contrato, empezaron en agosto, durante este tiempo han actuado en los más de 1.525 imbornales de la zona centro y alta de Alcoy del total del 5.000 de la ciudad. Estas tareas se realizan como prevención antes de las lluvias. El centro y la zona alta son las que más puntos conflictivos acumulan históricamente dentro de los más de 145 kilómetros que tiene la red general de la ciudad. Se han detectado 280 incidencias, las cuales se han resuelto mayoritariamente, habiendo programado la solución del resto para dejar así la red de alcantarillado y sus elementos en perfectas condiciones. El concejal de Obras y Medio ambiente, Jordi Martínez explica que, “es importante llevar adelante estas acciones antes de que llegue la lluvia, es un mantenimiento preventivo”. Añade que los ciudadanos también pueden contribuir al mantenimiento de las instalaciones evitando echar elementos a los imbornales que provoquen obstrucciones y malos olores en las calles, además recordamos que no se tiene que utilizar el WC como papelera, para evitar problemas en el alcantarillado y en los procesos biológicos de depuración. Por otro lado hay que destacar que Aqualia, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua de Alcoy, ha puesto en marcha nuevos números de teléfono, totalmente gratuitos para el usuario, con el objetivo de mejorar su comunicación con el ciudadano. La empresa ya disponía de teléfonos fijos y 902 con un amplio horario y atención 24 horas en caso de avería.