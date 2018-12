The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO El Ayuntamiento saca a concurso la obra para rehabilitar tres de los chalets de la Font Roja El proyecto, que comenzó a gestarse en 2012, costará unos 321.000 euros miércoles, 26 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Junta de Gobierno ha aprobado la licitación de la obra que se desarrollará sobre tres de los 14 chalets construidos en los años 20 del siglo pasado en la Font Roja. El concejal de Territorio, Manuel Gomicia, espera que los trabajos puedan empezar en el primer trimestre del año. Según explica, la voluntad por consensuar el proyecto final ha dilatado el proceso durante cerca de seis años. Los trabajos están presupuestados en 321.000 euros. La obra consistirá en la demolición de los chalets ubicados en los extremos de la explanada y la recuperación de los tres centrales, uno de ellos de dos plantas. En principio, según anunció el Gobierno en 2016, uno de los edificios lo utilizará la Archicofradía de la Virgen de los Lirios. Los otros ofrecerán un espacio diáfano para acoger exposiciones vinculadas al Parque Natural de la Font Roja y muestras de productos típicos o recursos turísticos de Alcoy.