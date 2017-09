The examples populate this alert with dummy content

ACUERDO El Ayuntamiento se compromete a constituir el Consell de Cultura antes de que acabe el año Todos los grupos políticos han participado en la elaboración de un reglamento que se enviará a las entidades para que realicen aportaciones - El Ayuntamiento reanuda el proyecto después de un año de lanzar la propuesta sábado, 16 de septiembre de 2017 más información El Ayuntamiento creará un organismo para fomentar la participación cultural El Ayuntamiento ha acordado establecer el Consell de Cultura antes de que arranque el calendario de 2018. Los grupos políticos se han reunido este viernes para establecer el reglamento definitivo del nuevo organismo y así enviarlo a las distintas entidades y asociaciones y que estas realicen sus propuestas. El Consistorio se ha marcado una hoja de ruta que permita que el Consell de Cultura sea una realidad con la recopilación de todas estas aportaciones, que podrán realizarse hasta finales del mes de octubre, para cerrar el texto definitivo en noviembre. Un proyecto que cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos con representación municipal, según ha informado el concejal de Cultura, Raúl Llopis. "Cuando se trabaja en conjunto y de manera sensata no es tan difícil ponerse de acuerdo. Nos alegramos que todos los partidos apostemos por un consejo que dará voz y más capacitado de decisión a las entidades culturales como ya ocurre en otras áreas de la ciudad con el Consell Social, el CES o el Centre d’Esports". El Ayuntamiento ya elaboró un primer boceto del Consell de Cultura en agosto de 2016 que recogía las bases del consejo, que quiere unir lazos entre las entidades y asociaciones locales y las instituciones, a pesar de que el organismo no ha arrancado después de un año.