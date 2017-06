The examples populate this alert with dummy content

BTT El Ayuntamiento se marca el objetivo de consolidar la primera ruta para bicicletas de montaña Alcoy solicita a la Conselleria un circuito homologado para limitar y concentrar el paso de ciclistas por la Font Roja y Mariola martes, 13 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/06/2017) Cuarenta kilómetros lineales que atraviesan los parques naturales de Mariola y la Font Roja. Este es el trazado dirigido a los amantes de las bicicletas de montaña que el Ayuntamiento prevé consolidar como la primera ruta BTT de nivel medio-alto de calidad. ¿El objetivo? Convertir el trayecto ya existente en circuito permanente. El Ayuntamiento ha presentado el proyecto a la Conselleria, que tiene la última palabra. Carles Samper, técnico de Medio Ambiente, asegura que el objetivo es que el circuito sea "autorizado como permanente" y que supondrá una novedad: "Será una ruta completamente señalizada con los tracks para poder descargarla". No obstante, la propuesta que plantea el Ayuntamiento no acaba de satisfacer al colectivo de ciclistas, que lo considera un mero atractivo turístico para los aficionados. Así lo explica el vocal de bicicletas de montaña del Centre Excursionista, Rubén Pérez: "El problema es que, como la normativa no permite circular por las sendas, las rutas atractivas no pueden incluirlas porque son ilegales: lo que han hecho es un trazado solo por pistas que sirva como atractivo turístico". El Ayuntamiento confía en que Medio Ambiente apruebe la primera ruta BTT antes de este mismo verano. El itinerario precede a otros proyectos que contemplan enlazar Mariola con el nacimiento del Vinalopó, llegar hasta Onil y crear un trazado entre Els Plans, con Xixona y La Torre de les Maçanes.