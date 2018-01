The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN MUNICIPAL El Ayuntamiento sitúa en una media de 5 días el pago a proveedores El dato del cuarto trimestre de 2017, que certifica el Ministerio de Hacienda y Función Pública, representa una notable mejora frente a 2011 que superaba los 18 meses para el cobro de facturas municipales sábado, 13 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El periodo medio de pago de las facturas municipales se situó en el cuatro trimestre de 2017 en 5,01 días. El dato, que certifica el Ministerio de Hacienda y Función Pública, es la cifra mejor desde que se recopilan, según el Ayuntamiento de Alcoy. "Que el periodo de pago ya no sea noticia es una buena noticia, recordamos que cuando empezó la anterior legislatura, en 2011 el periodo de pago en algunos casos superaba los 18 meses y las empresas no querían trabajar para el Ayuntamiento. Después de un duro trabajo hemos conseguido revertir la situación totalmente, de forma que ahora cada vez son más las empresas que se presentan a las diferentes ofertas que publica el ayuntamiento, lo que hace también que haya una mayor competencia y tener propuestas más ajustadas, consiguiendo de este modo el consistorio un ahorro", destaca la concejala de Hacienda, Vanessa Moltó. Según la edil Alcoy paga por debajo de lo que marca la ley, que es un máximo 30 días y a pesar de que históricamente el cuarto trimestre siempre se suele reducir este plazo, comparándolo con los años anteriores es mucho mejor, por ejemplo en 2016 era de 13,51 días. "Pagar rápidamente es importante, por un lado, porque facilitamos el día a día de nuestros proveedores, sobre todo, a los más pequeños, muchos de ellos, locales; por otra, el pago por debajo de los 30 días es también un requisito para poder cumplir con subvenciones estatales o planes de ajuste. Por eso, pagar a pocos días es un dato positivo para todos los ciudadanos".