AYUDAS El Ayuntamiento solicita 731.226 euros para los daños del temporal Alcoy ha pedido la inclusión en el Fondo de Contingencia de la Generalitat por la pérdida patrimonial de la arboleda martes, 04 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/04/2017) El Ayuntamiento de Alcoy, tras valorar todos los daños causados por los temporales de lluvia, nieve y viento de diciembre de 2016 y enero de 2017, ha solicitado diferentes ayudas al Estado y a la Generalitat, en la que también se ha pedido la inclusión en los Fondos de Contingencia. En total, se piden ayudas por valor de 731.226,83 euros. Las ayudas solicitadas al Estado son de dos tipos: por obras de emergencia, que son ayudas al 100%; y por daños en infraestructuras y servicios públicos que son ayudas al 50%. En cuanto a las obras de emergencia han solicitado 94.507,05 euros, de los que 75.026,65 serán para las obras por el desplazamiento de la ladera de la calle San Juan de Ribera y 19.480,40 euros para las actuaciones en los parques públicos. Recordamos que ambas fueron actuaciones de emergencia. Además, por daños en infraestructuras y servicios públicos se solicitan 156.246,88 euros, de los que 53.138,24 son para otras actuaciones en San Juan de Ribera, 47.533,53 por las actuaciones en el parque público El Romeral, 41.237,74 por los muros de contención de las calles carretera Molinar, y 14.337,37 por los de las calles Riba y Alcoleja. El Ayuntamiento también ha pedido la inclusión en el Fondo de Contingencia de la Generalitat Valenciana los daños anteriormente relacionados más la pérdida patrimonial de la arboleda, lo que supone un montante total de 480.472,90 euros. El concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, recuerda que "el temporal hizo daños en nuestra ciudad, como en el resto de la Comunidad. Recordamos que la combinación de nieve y después de viento provocó desperfectos y, entre ellos, que cayeron más de 100 árboles durante el mes de enero. Aparte de la labor realizada por los técnicos municipales a lo largo del temporal y post temporal, dando respuesta a los imprevistos y volviendo a la normalidad con rapidez, se suma el trabajo de la oficina de atención a los afectados que el Ayuntamiento puso a disposición de todos los alcoyanos. Ahora, y después de una intensa labor técnica, hemos enviado esta solicitud de ayudas".