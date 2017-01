The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL El Ayuntamiento suspende la actividad escolar para mañana viernes La previsión de heladas obliga a suprimir las clases de infantil, primaria y secundaria en todos los centros de Alcoy jueves, 19 de enero de 2017 Continuando con el dispositivo de seguimiento del temporal en la ciudad, a partir de las 6 de la tarde se ha procedido a visitar todos los centros educativos y sus accesos. Finalmente, la previsión de lluvia no se ha cumplido y la nieve no ha llegado a derretirse en algunos puntos de la ciudad. Aunque algunos centros educativos sí podrían funcionar con normalidad, a otros a esta hora no se puede garantizar un acceso con condiciones seguras, ni tampoco el acceso en transporte público. Por lo tanto se decide finalmente suspender las clases, tanto para infantil, primaria como secundaria en la ciudad de Alcoy. También informan de Subdelegación del Gobierno que se ha habilitado un carril en la autovía pero la situación sigue siendo complicada y tampoco se puede garantizar un acceso normalizado a la ciudad. Todos los efectivos continúan trabajando, de todos modos pedimos máximas precauciones, ya que se puede producir hielo.