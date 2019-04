The examples populate this alert with dummy content

ARQUITECTURA El Ayuntamiento ultima la contratación de las obras de los chalets de la Font Roja La junta de gobierno aprueba el requerimiento para el licitador con mejor oferta como paso previo a la adjudicación de los trabajos de rehabilitación de los inmuebles. lunes, 08 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ultima la adjudicación de las obras de rehabilitación de los chalets de la Font Roja. La junta de gobierno, el pasado viernes, aprobó el requerimiento al licitador que ha presentado la mejor oferta. Es el paso previo a la adjudicación definitiva de las obras para recuperar estos característicos inmuebles. El proyecto, que salió a licitación a finales de 2018 con un presupuesto base de 265.000 euros, consiste en la rehabilitación de cuatro chalets, tres de ellos serán espacios diáfanos para acoger exposiciones vinculadas al parque natural de la Font Roja y la otra construcción será para la Archicofradía de la Virgen de los Lirios.