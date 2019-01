The examples populate this alert with dummy content

JUNTA DE GOBIERNO El Ayuntamiento vuelve a concursar la gestión del quiosco de La Glorieta Tras quedar desierta la primera convocatoria, lanzada el pasado mes de julio, ha introducido cambios en el horario del servicio de bar-cafetería viernes, 18 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento vuelve a sacar a concurso la gestión del quiosco de La Glorieta. La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves el expediente para adjudicar la explotación del servicio. Tras quedar desierta la primera convocatoria, lanzada el pasado mes de julio, el Ayuntamiento introdujo cambios en el horario del servicio de bar-cafetería, que se mantiene hasta la una de la noche en primavera-verano y más reducido en invierno, según ha explicado el portavoz del Gobierno, Jordi Martínez. El canon de explotación del servicio sube a 2.700 euros al año y el plazo máximo de la concesión será de dos años con posibilidad de una prórroga de otros dos más, marcando un máximo de cuatro años.