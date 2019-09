The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES El Ayuntamiento y la Archicofradía aplazan al sábado la decisión sobre la Romería La organización, a tenor de las previsiones meteorológicas, fijará si el domingo se sube a la Font Roja o modifica la programación prevista en homenaje a la Patrona - La ofrenda de este sábado en caso de lluvia se celebrará en el interior de Sant Mauro viernes, 13 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/09/2019) En la reunión mantenida este viernes, entre diferentes organismos municipales, representantes del gobierno municipal, Archicofradía, colectivos y empresas encargadas de la organización de la Romería a la Font Roja, se ha acordado aplazar hasta mañana, a última hora del mediodía, la decisión sobre si se suspende o no la Romería, el acto principal de esta festividad. Se espera la evolución meteorológica para tomar una decisión. En caso de lluvia la ofrenda floral se celebraría dentro de la iglesia de San Mauro y Santa María. Tras la visita de los niños de esta mañana a la parroquia, el Triduo finaliza este viernes con una misa a las 20 horas.