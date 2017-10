The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA El azul vuelve al castillo El PP contestano cuelga la senyera con motivo del 9 d’octubre, en réplica a la ‘quatribarrada’ que venía colocando Compromís martes, 10 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La bandera oficial de la Comunidad Valenciana ha ondeando en el castillo de Cocentaina, dejando una de las principales imágenes del 9 d’octubre en la comarca. La senyera, colocada por el Partido Popular, ha sustituido este año a la quatribarrada que venía colocando Compromís. El presidente del PP contestano, Ray Montava, ha calificado de “hecho histórico” la colocación de la bandera. “Quedará para la historia de la paz y la concordia de todos los que nos sentimos valencianos”, ha manifestado. En los últimos años había sido Compromís el encargado de colgar una bandera en el castillo, en este caso la quatribarrada. El PP había criticado el uso de un símbolo no reconocido en el Estatuto de Autonomía. Montava ha sostenido que la colocación de la bandera pretendía alejar el 9 d’octubre “de símbolos que no representan a toda la población”. Para el portavoz del PP, la bandera “simbolica unas ansias de unión, de un régimen jurídico, una sociedad y unos valores que conforman lo que somos y que nos han dado a lo largo de la historia un patrimonio cultural, social y económico del que presumir”. Para el PP es un error la “instrumentalización política” del 9 d’octubre. Los conservadores lamentan que el Gobierno no haya autorizado por escrito la colocación de la bandera, solicitada el pasado mes de febrero.