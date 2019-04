The examples populate this alert with dummy content

ESPECTÁCULO El ballet Gawazi deslumbra en Disneyland París Sus coreografías por el parque de atracciones, previas al desfile de los personajes de Disney, despierta la admiración entre el público martes, 23 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El ballet alcoyano Gawazi despertó la admiración durante su actuación en la pre-parade o desfile previo a los personajes de Disney que suelen recorrer cada día el parque de atracciones de Disneyland París. Gawazi presentó hasta cuatro coreografías diferentes con un nexo de unión entre ellas que pusieron en escena en la mañana del sábado 20 acompañados por el buen tiempo y el numeroso público que llenaba el parque. Fueron 92 los bailarines que participaron y 150 en total la expedición alcoyana que se desplazó hasta París. La coreógrafa Jenny Ramírez explicaba que la experiencia fue como un sueño hecho realidad y afirmaba que todo había salido como habían ensayado, con una gran aceptación por parte del público de todas las edades que llenaba el parque.