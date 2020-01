El Ban Reial anuncia l'arribada de Ses Majestats d'Orient

Una vegada més, des de 1924, l'acte del Ban Reial ha tingut lloc pels carrers del Centre d'Alcoi. Les burretes que han tancat la comitiva han acabat amb les bústies plenes de cartes que al llarg d'aquesta nit i demà pel matí llegiran els tres Reis Mags d'Orient i els seus ajudants en el Campament ubicat en el Preventori on prepararan els regals que repartiran en la Cavalcada de demà els 450 patges que els ajudaran.

L'acte del Ban començava, com els últims 23 anys, ara ja 24, amb el pregó del Tio Piam que partia del Teatre Principal i anava pujant per la plaça d'Espanya i el carrer Sant Nicolau fins arribar a la Font Redona. Un poc més amunt, en la Forn del Vidre declamava l'últim dels seus pregons i així donava el relleu a l'Ambaixador, que aquest any va estar ajudat per l'actor Ricard Sanz. L'Ambaixador va llegir nombroses vegades el Ban escrit aquest any per la periodista Mireia Pascual.

No van faltar en la comitiva els 'antorxeros', les danses, els personatges del Tirisiti de carn i os i per suposat les nou burretes, Lila, Miguela, Bartola, Como Tú, Pere, Margarita, Juanita, Lucía i Cloti, acompanyades per alguns dels 450 patges que demà acompanyaran als Reis. Altres patges repartien el Ban Reial en paper. El públic com sempre va omplir de gom a gom els carrers des del Partidor fins al final de l'Avinguda del País Valencià, on aquest any com a novetat ha acabat la desfilada.

Ací es pot llegir el text del Ban Reial:

BAN REIAL 2020

Xiquetes i xiquets d’Alcoi,

heu vist l’estrela a la muntanya?

Ja estan ací, descansant,

Ses Majestats Reials,

Melcior, Gaspar i Baltasar.

De camí cap ací han observat

alguns dolors de la humanitat,

per això vénen enguany

carregats d’empatia, compassió i humilitat.

Ells diuen que ens fa falta

aprendre a respectar

el diferent que tenim a l’aula,

i que pateix assetjament escolar.

Però també diuen que grans i menuts

cal que estimem a qui pensa diferent,

donar càlida abraçada a l’acollida

i mantenir la germanor del poble, sempre present.

I ara, submergiu-vos en el soroll dels tabalets

i en la música de dolçaines i les danses dels pastorets,

que ja estan al campament

els nostres Reis d’Orient.

I no patiu que amb molt bones voluntats

i amb l’ajuda dels patges reials

també porten molts paquets

amb joguets, llibres i molts altres regals.

Porten també un bon carregament

de mòbils, tablets i consoles

però, atents, feu un bon ús d’ells

i seguiu, sempre, la guia de pares, mares i docents.

Així mateix, porten cuinetes i nines per a xiquets

I cotxes i trencaclosques per a xiquetes també.

Volen que jugueu junts i indistintament

Amb pilota, avió, peluix i bebé.

Això vos permet aprendre

a través del joc molts papers

aquells inventats i divertits

altres de reals i necessaris, però igualment emotius.

També volen que sigueu savis

que cuideu dels animals i també del medi ambient.

Contacteu sense por amb la natura

i respireu l’aire pur de valent.