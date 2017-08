The examples populate this alert with dummy content

SANT HIPÒLIT 2017 El bando de la cruz toma la calle El desfile cristiano deslumbró este sábado con el arranque de la Filà Gentils a las siete de la tarde sábado, 12 de agosto de 2017 La Entrada Cristiana de las Fiestas de Cocentaina no se hizo de rogar este sábado, 12 de agosto. El bando de la cruz adelantó el reloj una hora para demostrar su victoria, triunfante, por las calles de la villa condal. El desfile arrancó glorioso con la Filà Gentils y su capitán cristiano al frente, Sergio Moncho Moya. Al paso le siguieron les filaes Cavallers de Llúria, Contestanos y Contrabandistas. El ecuador dio el protagonismo a la Filà Cavalleria Ministerial y su abanderado cristiano, Sergio Navarro Cantó. Las formaciones Maseros, Cruzados y Almogávares fueron los encargados de poner el punto final a una Entrada Cristiana 2017 marcada por el desgarro de sus tropas y el color.