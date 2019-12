The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ El Bando Real será traducido al lenguaje de signos Una de las declamaciones del Embajador Real llegará a las personas sordas - La organización anuncia que el acto arrancará a las 18:30 horas desde Sant Nicolauet jueves, 12 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/12/2019) Una de las declamaciones del Bando Real de 2020 será traducida al lenguaje de signos. Por primera vez en la historia de este acto, el mensaje de Sus Majestades de Oriente llegará a las personas sordas gracias a que en la lectura que se efectuará delante del Centro Cultural Mario Silvestre con una traductora, según han informado desde el Ayuntamiento. Esta es una de las medidas para favorecer la inclusión en los actos del Nadal Alcoià. Un objetivo prioritario como destaca Aranza de Gracia, edil de Políticas Inclusivas. "Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para hacer una ciudad inclusiva en todos los ámbito y también pensando en todos los colectivos. Y entre las cosas que más queremos y valoramos los alcoyanos se encuentra, sin duda, nuestra Navidad. Por eso, este año, hemos mejorado los dos actos más importantes, el Bando Real y la Cabalgata, facilitando que todas las personas con diversidad funcional y, en especial, las personas sordas y las de movilidad reducida, de Alcoy pero también los turistas, puedan disfrutar de la magia de la mejor Navidad del mundo". El Ayuntamiento habilitará una zona en el Parterre para que personas con movilidad reducida puedan ver mejor el Bando Real y la Cabalgata de los Reyes de Oriente y otra medida es la posibilidad de visitar el Casal de Nadal con signoguías.