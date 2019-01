The examples populate this alert with dummy content

BARÇA B 2-0 ALCOYANO El Barça B devuelve la jugada El Alcoyano pierde ante el filial blaugrana al no saber reaccionar a los goles de Wague y de Carles Pérez en la 2ª mitad domingo, 13 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Una victoria en el Mini Estadi hubiese sido lo más idóneo para el CD Alcoyano. El primer partido de la 2ª vuelta de la temporada 2018/2019 ha acabado con derrota 2-0 ante el Barça B con los goles de Wague en el 58 y de Carles Pérez en el 72. La gesta de la primera jornada conseguida por los blanquiazules en El Collao y que supuso los primeros tres puntos de la temporada, pretendía repetirse en el Mini Estadi por parte del conjunto de Vicente Mir. Podría haber sido así. El Alcoyano ha tenido oportunidades de peligro en la primera mitad, sobre todo, en los pocos errores del CF Barcelona B, que ha tenido el gran porcentaje de posesión del balón. En las botas de Nieto y Bryan Reyna han estado los posibles goles blanquiazules que no se han materializado en su momento, lo que se ha pagado caro en la segunda mitad a causa de la calidad individual de los jugadores del Barça B. En el 58, Wague ha conseguido marcharse de la defensa del Alcoyano y anotar el primero. Ante esta situación, y como lleva pasando toda la temporada, el Deportivo no ha conseguido reaccionar a pesar de haber realizado una muy buena primera parte con gran actuación tanto de la defensa como de la zona de ataque. Esto se ha traducido en el segundo gol de los locales, en el 72, de nuevo en una jugada individual que ha finalizado con un golazo de Carles Pérez que ha dejado atrás tanto a Navarro como a Primi. La falta de gol, de efectividad y de reacción han jugado una mala pasada al Alcoyano, que a pesar de no haber realizado un mal partido, sobre todo en los primeros 45 minutos, se ha traído un resultado de 2-0 en su contra, devolviéndole así la jugada el Barça B del resultado de la primera jornada liguera (3-1, en El Collao). Este resultado deja al descubierto las carencias del Deportivo que está obligado a mover más fichas en el mercado de invierno. Once titular: Bañuz, Barreda, Navarro, Primi, Fomeyem, Córcoles, Nieto, De Lerma, Lino, V. Pérez y Reyna. Banquillo: Ortega, Anaba, Hermosa, Alberto R., Nebil, Rubio y Óscar Díaz. La próxima jornada se disputará el domingo 20 de enero en El Collao, a las 11.30 horas ante el Atlético Baleares.