El barceloní Guillem Clua guanya per tercera vegada el Ciutat d'Alcoi

Al damunt dels nostres cants, del barceloní Guillem Clua, ha guanyat la 43 edició del Premi de Teatre Ciutat d'Alcoi i els 8.000 euros que li corresponen. L'autor guardonat ho ha estat per per unanimitat d'un jurat format per Sonia Alejo (autora i directora teatral, presidenta de l’Associació Valenciana d’Escriptors de Teatre), Salvador Bataller (professor, crític teatral i col·laborador editorial d’Edicions Bromera) i Gemma Miralles (actriu, dramaturga i directora escènica) en un acte que va tindre lloc el dissabte 11 de novembre, al Teatre Calderón.

Guillem Clua, natural de Barcelona, viu a Madrid i ja ha guanyat anteriorment el Premi Ciutat d’Alcoi: en 2002 (Invisibles) i 2004 (La pell en flames). Aquesta última es va estrenar a la Mostra de Teatre d’Alcoi en 2005 produïda per Teatres de la Generalitat Valenciana i la sala Villarroel de Barcelona. L’autor treballa també en televisió habitualment i té una prolífica trajectòria, com ell mateix ha assenyalat, a partir d’aquells primers guardons aconseguits a Alcoi.



En aquesta anualitat s'havien presentat 47 originals, de diferents procedències: 23 del País Valencià, 20 de Catalunya, 2 de Madrid, 1 d’Andalusia i 1 de les Illes Balears. La participació quasi ha duplicat la de l’any anterior. A banda d'una dotació per part de l’Ajuntament d’Alcoi de 8.000 euros, el premi inclou l’edició de l’obra en col·laboració amb l’Editorial Bromera. Resta oberta també la possibilitat d’estrenar-se a la Mostra de Teatre d’Alcoi, si la producció es materialitza.