CELEBRACIÓN El barrio de Els Clots prepara la 30 edición de sus fiestas Los primeros actos comenzarán este miércoles 28 y se extenderán hasta el domingo 1 de septiembre - El presidente de la Asociación de Vecinos, Eugenio Villahermosa, y el vicepresidente, Alfonso Navarrete, han visitado Radio Alcoy lunes, 26 de agosto de 2019

El barrio de Els Clots lo tiene todo preparado para celebrar la 30 edición de sus fiestas. Las actividades empezarán el miércoles 28 y acabarán el domingo 1 de septiembre. El presidente de la Asociación de Vecinos, Eugenio Villahermosa, y el vicepresidente, Alfonso Navarrete, han visitado Radio Alcoy para explicar los actos más destacados. La mayoría de ellos están orientados a los más pequeños, con juegos infantiles, hinchables, meriendas, talleres y cuenta cuentos. No faltarán otros actos como la cena dedicada a los mayores del barrio, el jueves 29, o la Nit de l'Olla del viernes 30. El sábado 31 tendrá lugar un concurso y pasacalle de disfraces y el domingo 1 misa y concurso de paellas, entre otros actos. El presidente de la Asociación de Vecinos, Eugenio Villahermosa, recuerda que no ha sido posible recuperar la tradicional Entrada y lo intentarán para el año que viene. Si las fiestas del barrio se iniciaron en 1989, diez años después, en 1999 tuvo lugar la primera Entrada del barrio dels Clots, que llegó a alcanzar una gran repercusión con visitantes de toda la ciudad que llegaron a llenar sus calles. También explican como se encuentra el barrio en estos momentos, con obras necesarias en el apartado de infraestructuras.