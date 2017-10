The examples populate this alert with dummy content

PROGRAMACIÓN El Barroco italiano, Los Sabandeños y mucha ópera en la nueva temporada de Amigos de la Música El treinta y cinco aniversario de la asociación arranca con un concierto de pretemporada el miércoles, 18 de octubre, en el Círculo Industrial miércoles, 04 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/10/2017) Amigos de la Música arranca temporada el próximo 22 de octubre. El ciclo presenta 11 actividades hasta junio. La Asociación de Amigos de la Música comienza a celebrar su treinta y cinco aniversario con un concierto de pretemporada el miércoles 18 de octubre, a las siete y media de la tarde, en el Círculo Industrial. Dalina Ugarte y Alfredo Ovalles, violín y piano directamente llegados de Viena, aunque de origen uruguayo, son la antesala para un año de música que arranca oficialmente el domingo 22 con la ópera de Donizetti, L’elisir d’amore. La programación continúa con una noche dedicada al Barroco italiano, el 26 de noviembre. De nuevo, Los Sabandeños traen sus boleros el 9 de diciembre al Calderón. Amigos de la Música inaugura el año nuevo con un concierto de la mano de la Saint George Symphony Orchestra, para continuar febrero con una propuesta centrada en ópera: Il trovatore, de Verdi, el Magnificat de Bach y Réquiem de Mozart, sin olvidar la versión que el ballet de Víctor Ullate presenta de Carmen, prevista para el 7 de abril, y para el 6 de mayo, El fantasma de la ópera.