INDUSTRIA El bastión de los mecanizados en el sur Foradia participa en el 70 aniversario de la Asociación de Fabricantes de Máquinas-Herramienta, celebrado el Gipuzkoa con la presencia del rey Felipe VI miércoles, 10 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/05/2017) La firma alcoyana Foradia ha participado en la asamblea general de la Advanced Manufacturing Technologies, la Asociación de Fabricantes de Máquinas-Herramientas, que cumple 70 años. Foradia es la industria de este sector ubicada más al sur de Europa, como destaca la compañía en un comunicado en el que valora su presencia en los actos celebrados en el parque tecnológico y científico de Gipuzkoa, localizado en San Sebastián. Al 70 aniversario de esta asociación empresarial asistió, entre otras autoridades, el rey Felipe VI. El 70% de los asociados a esta entidad corresponden al País Vasco, un territorio que, según Foradia, “apoya de forma notable a este sector”. En medio del claro dominio de las empresas ubicadas en el norte de España destaca Foradia, con experiencia en la fabricación de máquinas-herramienta desde hace más de 60 años. La empresa alcoyana ofrece servicios integrales de ingeniería, fabricación de maquinaria a medida, mecanizados y mantenimiento de instalaciones. El gerente de Foradia, Pablo de Gracia, considera un “orgullo” formar parte de la patronal del sector. “Nos permite realizar networking con empresas líderes del sector, tomar su ejemplo para trasladar esas experiencias al proceso de reindustrialización de nuestro tejido económico, donde las nuevas tecnologías para la fabricación avanzada están presentes”, añade. La Advanced Manufacturing Technologies representa a más de 370 empresas, que generan más de 11.000 puestos de trabajo y facturan 2.100 millones anuales. Junto al rey, estuvieron presentes en el evento el lehendakari, Íñigo Urkullu y la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.