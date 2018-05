The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓ "El Batxillerat artístic és un tret nostre" La vicedirectora i el cap d'estudis de l'IES Andreu Sempere desgranen l'oferta formativa a ESO i Batxillerat jueves, 24 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (23/05/2018) L'IES Andreu Sempere presenta la seua oferta formativa per al curs 2018-19. La vicedirectora, Carmen Calabuig i el cap d'estudis, Òscar Espí, detallen que el centre és l'únic de caràcter públic que ofereix les tres modalitats de Batxillerat; el de ciències i tecnològic, el d'art i el d'humanitats i ciències socials. Com recalca Carmen Calabuig a l'entrevista "El batxillerat artístic és un tret nostre". A l'apartat d'ESO, Òscar Espí, aporta detalls sobre el Programa d'innovació educativa 2017-2020 a l'Aula dinàmica d'aprenentatge al primer cicle d'ESO.



Els programes internacionals eTwinning, els intercanvis escolars amb centres d'Alemanya i Suècia, a més de ser un centre UNESCO són altres de les característiques. Els directius recorden que l'IES Andreu Sempere és l'únic centre públic autoritzat per a la implantació del Programa de Coordinació Horària amb el conservatori Professional de Música Juan Cantó d'Alcoi per al 2018-19, dirigit a alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de música i l'educació secundària.