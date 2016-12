The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA El bebé no quiere alcohol El Grupo de Alcohólicos Rehabilitados de Alcoy organiza una charla con motivo del día mundial del Síndrome Alcohólico Fetal para el próximo 6 de septiembre, a las siete de la tarde martes, 30 de agosto de 2016 El Síndrome Alcohólico Fetal es la segunda causa de retraso mental en los recién nacidos. Así lo explica Paco Pascual, médico del GARA, que se ha propuesto unirse al combate contra el consumo de alcohol durante el embarazo y la lactancia. El Grupo de Alcohólicos Rehabilitados de Alcoy prepara una charla para concienciar de la necesidad del consumo cero en estos casos. El encuentro está previsto para el martes, 6 de septiembre, a las siete de la tarde, en El Camí número 40. Paralelamente, el GARA habla de sus nuevos objetivos de cara al próximo curso en una entrevista en la que, además de Pascual, participan el presidente, José Luis Linares, y el sociólogo Saül Mira.