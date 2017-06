The examples populate this alert with dummy content

ASAMBLEA GENERAL El beneficio de Caixa Ontinyent crece un 24,2% La entidad cierra 2016 con un saldo positivo de 5,7 millones, que permitirá ampliar su obra social jueves, 29 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (28/06/2017) Caixa Ontinyent aumentó su beneficio neto en un 24,2% durante el año pasado. La asamblea general ha aprobado las cuentas del pasado ejercicio, así como las líneas de actuación para este año. La caja tuvo un beneficio bruto de 19,4 millones. Tras las provisiones y el pago de impuestos, el saldo es de 5,7 millones, un 24,2% más que en 2015. La asamblea ha aprobado destinar 4,5 millones a reservas y 1,2 millones para potenciar la obra social. Del balance del año pasado destaca también la reducción de la morosidad al 10,64%. La entidad tiene en marcha un proyecto de renovación tecnológica que es uno de los principales retos para este año en el que la caja ha abierto oficina en Ibi y ha puesto en marcha su nueva sede. Caixa Ontinyent trabaja en la creación de nuevos productos y servicios para familias y pequeñas empresas.