TIRISITI El Betlem más famoso de la Navidad vende la mitad de sus butacas De las localidades puestas a la venta por Internet, el 50% del aforo total, más de 6.500, el Teatro Principal vendió 6.000 en la primera tarde que estuvieron disponibles en Instanticket miércoles, 21 de diciembre de 2016 El Teatro Principal ya ha venido más de 6.000 localidades para el espectáculo de Tirisiti, el 90% de las que ha puesto a la venta en Instanticket. El Teatro Principal superó las 6.000 entradas vendidas para el Betlem del Tirisiti en las primeras cuatro horas que estuvieron disponibles en Internet, desde las ocho de la tarde del martes 20 de diciembre. La venta a través de Instanticket alcanzó, la mañana siguiente, el 90% del total. El teatro pone a disposición de la plataforma la mitad del aforo disponible, para reservar el otro 50% a la venta en taquilla. Para los días 25 y 26 de diciembre, así como para otras jornadas clave como la Burreta y la Cabalgata, las entradas por Internet ya están agotadas.