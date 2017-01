The examples populate this alert with dummy content

TIRISITI El Betlem más genuino encandila a 28.000 espectadores A las 14.000 personas que han pasado desde el pasado 23 de diciembre, el Teatro Principal suma los 12.000 asistentes de la campaña escolar y los 2.000 correspondientes a las sesiones especiales jueves, 05 de enero de 2017 La campaña de Navidad del Betlem de Tirisiti baja el telón esta temporada tras deleitar a 28.000 espectadores. A las 14.000 personas que han pasado por el Betlem de Tirisiti desde el pasado 23 de diciembre, el Teatro Principal suma los 12.000 asistentes de la campaña escolar y los 2.000 correspondientes a las sesiones especiales de los días 3, 10 y 17 del mes pasado. Las marionetas más famosas del Nadal Alcoià han embelesado a 28.000 curiosos. El año pasado pasaron por el belén más famoso de la Navidad 29.000 personas, 1.000 más. Un descenso, el de este año, que se debe al mal tiempo, que obligó a suspender seis sesiones escolares, una pérdida de 1.800 espectadores. Con todo, el resultado es muy positivo, asegura Joanfra Rozalén. Desde el 28 de noviembre el Betlem de Tirisiti ha realizado 192 sesiones. Visitantes llegados desde Japón, Noruega, Alemania y Francia han conocido este año la historia de Tirisiti.