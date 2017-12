The examples populate this alert with dummy content

DONACIÓN El Betlem de Tirisiti original sale de su resguardo Las figuras centenarias, dadas por perdidas, han permanecido custodiadas durante más de 40 años por un particular que las salvó de un derrumbe martes, 28 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/11/2017) La familia Peidro ha donado al Ayuntamiento las figuras centenarias del Betlem de Tirisiti que rescató de un derrumbe. Jorge Peidro, hijo de Foia, recuerda como se produjo la arriesgada recuperación. "En 1975 se quedaron en el barracón. Ese año a causa de unas fuertes lluvias se produjo un derrumbe y se desaconsejaba entrar a rescatarlas. Un día mi padre vio una puerta abierta y localizó las figuras para rescatarlas". La familia ha guardado este Betlem durante más de 40 años hasta que, por su consolidación, quedase garantizada la custodia de este BIC por parte del Ayuntamiento. "Para nosotros era una ilusión verlo en la vitrina donde ha permanecido en casa". La familia colaboró con la reconstrucción de las actuales figuras y escenografía diseñada por Alejandro Soler.