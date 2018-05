The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA El Bosco emprende su renovación a la espera de la unificación El proyecto de innovación pedagógica se denomina L'Espai que Educa y busca favorecer la convivencia miércoles, 09 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (09/05/2018) A la espera de la unificación del CEIP San Juan Bosco la comunidad educativa ha decidido emprender un proyecto de innovación pedagógica. Con la denominación L’Espai que Educa surge tal y como explica la directora del colegio, Rosana Soler, "de una inquietud de la comunidad educativa para transformar la escuela en un lugar que favorezca la convivencia de una forma más armónica, con la introducción de espacios verdes, áreas para relajarse, comunicarse… y que, en definitiva, se adapte al cambio del modelo educativo que se está promoviendo desde diferentes agentes sociales”. La dirección del San Juan Bosco ha iniciado el desarrollo de este proyecto mientras espera la unificación del cole, que suma 29 años de reivindicaciones. Para llevar a cabo la remodelación se han creado cuatro comisiones que abordan el proyecto desde los aspectos técnicos, accesos al centro, áreas exteriores, zonas expositivas y zonas de relajación. El centro ha recibido de la Consellería de Educación 2.400 euros de los 13.500 solicitados para el desarrollo del L’Espai que Educa, proyecto que se ha presentado a la comunidad del Bosco, que conforman 357 alumnos y 30 profesionales.