COMIENZA EL CURSO El Bracal: año 9 en barracones La comunidad educativa reivindica la construcción del nuevo colegio - El PP de Muro advierte de que la intensidad de la protesta es menor con Compromís en el Ayuntamiento y la conselleria lunes, 11 de septiembre de 2017 El colegio El Bracal ha iniciado el noveno curso en barracones. La comunidad educativa ha protestado para reivindicar la construcción del nuevo colegio. Una protesta con mucha menor intensidad, según el Partido Popular, ahora que Compromís gobierna tanto Muro como la Conselleria de Educación. En su manifiesto, la asociación de madres y padres de alumnos ha resaltado que dos promociones de estudiantes “han salido del colegio sin conocer otra cosa que estos infames barracones”. Los padres han señalado que “sin la presión” la administración “no hace nada por ella misma”. El curso que ahora arranca es, como ha explicado la concejal de Hacienda, Carolina Iváñez, en el que comenzarán las obras. El proyecto de obra está en redacción y la Conselleria de Educación prevé que los trabajos arranquen en mayo. “Hay que tener esperanza”, ha dicho la concejal, que ha acudido en representación del Gobierno local en ausencia de la alcaldesa, Jacqueline Cerdá, que a esa hora estaba reunida con el presidente de la Diputación, César Sánchez. El Bracal cuenta este curso con un nuevo barracón destinado a aula de psicomotricidad. Allí se desarrollarán las clases de educación física en días de lluvia. Las aulas prefabricadas también cuentan este curso aire acondicionado en los pasillos. Son sensibles mejoras a la espera de que comiencen las obras. “Esperamos que este sea el año”, ha dicho la directora, Ruth Jordà. A la protesta con la que El Bracal ha abierto el curso han asistido concejales de la oposición. Ángel Mollá, portavoz del Partido Popular, ha destacado que el nivel de protesta es menor que cuando el PP estaba al frente de la Generalitat. Este año no ha habido pitada, ni sentada ni pancarta. “Es verdad que el PP no construyó el colegio, pero el nuevo Gobierno lleva casi dos años y medio y, a pesar de sus promesas, tampoco lo ha hecho”, ha detallado Mollá.