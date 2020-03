The examples populate this alert with dummy content

CRISIS SANITARIA El brote de coronavirus de Alcoy alcanza los 26 fallecidos La consellera de Sanidad aporta nuevas víctimas mortales en la Residencia de Mayores DomusVi de la calle Oliver a causa del Covid-19 martes, 24 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El brote de coronavirus de Alcoy, detectado en la Residencia de Mayores DomusVI de la calle Oliver, se ha cobrado ya la vida de 26 residentes. El dato lo ha ofrecido la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en su comparecencia de este martes. (Seguimos ampliando la información)