COVID-19 El brote de coronavirus de Alcoy eleva a 28 sus víctimas mortales Sanidad suma dos fallecidos entre los residentes del geriátrico y asegura total coordinación entre consellerías en la información que se aporta a los familiares viernes, 27 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El brote de coromavirus de Alcoy alcanza ya 28 víctimas mortales. El dato lo ha aportado en su comparecencia de este viernes la consellera de Sanidad, Ana Barceló. La titular del Sanidad, sigue sin aportar el dato pormenorizado de afectados por este brote de Alcoy. De manera global ha explicado que en los 15 centros de mayores con coronavirus en la provincia de Alicante se han diagnosticado 93 casos entre residentes y 16 trabajadores y 160 profesionales de estos centros en cuarentena desde que se ha iniciado la crisis. La titular de Sanidad, en cómputo provincial, ha informado que en las últimas horas se han diagnosticado 54 casos positivos en la provincia de Alicante, lo que eleva a 1093 desde el inicio. En esta área hay 413 pacientes ingresados, de estos 81 en la UCI y 246 sanitarios han dado positivo. Un episodio que tiene tiene su capítulo triste con el fallecimiento de 91 vecinos de la provincia, según Sanidad. Barceló, asimismo, ha especificado que en la provincia quedan 1.285 camas libres para atender a posibles pacientes. Preguntada por la posible falta de coordinación, denunciada por los familiares en la información de las residencias de mayores, ha asegurado la total conexión entre Sanidad y Políticas Inclusivas.