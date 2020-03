The examples populate this alert with dummy content

CRISIS El brote de coronavirus en la residencia de Oliver afecta a 58 personas Ocho de los residentes permanecen controlados por la UHD -Sanidad refuerza la atención con la incorporación de 4 enfermeros y 6 auxiliares en este centro miércoles, 18 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Los afectados por el brote de coronavirus en el centro de mayores de Oliver se eleva a 58. La consellera de Sanidad, Ana Barceló ha explicado que el centro de Alcoy “tiene 134 residentes” y “aislados con síntomas tenemos 58, de los que 8 que están controlados por nuestro Unidad hospitalaria a domicilio del Virgen de los Lirios”. Ante esta situación, la consellera ha informado que se ha reforzado la atención indicando que “anoche incluimos refuerzos con dos enfermeros y cuatro auxiliares” y “esta mañana, se han incorporado dos enfermeros y dos auxiliares”. Asimismo, Barceló ha informado que se han contratado para reforzar a 31 trabajadores de personal sanitario (un médico, 10 enfermeras y 18 técnicos de atención).