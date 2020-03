The examples populate this alert with dummy content

COVID-19 El brote del geriatrico Oliver desencadena el fallecimiento de 16 residentes La Consellería de Sanidad atribuye a este centro de mayores el 40% de las muertes por coronavirus en la provincia de Alicante, que este domingo suma 40 defunciones domingo, 22 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La consellería de Sanidad ha cifrado en 16 el número de fallecimientos por coronavirus en la Residencia de Mayores DomusVI de Alcoy, de la calle Oliver. Desde la detección un brote de covid-19 en este centro, es la primera ocasión en que la titular del departamento, Ana Barceló, atribuye al contagio de este virus la causa de la muerte de sus residentes y ha señalado que representan el 40% del total registrado en la provincia de Alicante. En su comparecencia de este domingo por la mañana Barceló ha hecho balance de la incidencia del coronavirus en las residencias de mayores en la Comunitat Valenciana y ha cifrado en 24 el número de centros con algún paciente, residente o trabajador afectado. La titular de Sanidad ha señalado que en estas 24 residencias han dado positivo 93 residentes y 51 trabajadores y se han puesto en cuarentena 143. El número total de residentes fallecidos en los centros de mayores con covid-19 asciende a 23, de los que 16 pertenecen a la Residencia de Mayores DomusVI de Alcoy. En este centro los últimos datos pormenorizados, ofrecidos el viernes 20 por la consellería, apuntaban a que el brote de Alcoy afectaba a 72 residentes y a 15 trabajadores, con síntomas que habían sido puestos en cuarentena 40. Desde el miercoles la UHD del Hospital Virgen de los Lirios, con auxiliares, enfermeros y un médico, se encarga de la asistencia sanitaria en esta residencia que ha suspendido las visitas de familiares a los que informa a través del teléfono gratuito 900 45 65 85, habilitado este fin de semana. El presidente de la plataforma de Familiares de la Residencia DomusVi de Alcoy, José Luís García, se ha mostrado sorprendido por la cifra de muertos en el centro, 16, aportada este domingo por Sanidad. Según ha explicado a Radio Alcoy, los datos que manejaban “por las informaciones que recabábamos entre los familiares no superaba los 10 fallecidos en los últimos días”. Ha añadido, sin embargo, que en este fin de semana, si que habían notado un repunte de fallecidos en la residencia. García ha destacado la iniciativa de realizar el test “a todos los residentes” para determinar si están contagiados y así poder establecer el alcance real del brote y no sólo entre los que presentan síntomas. Confía en que se den a conocer los resultados a partir de este lunes. Agrega que la dirección del centro le ha confirmado la contratación de personal para suplir las bajas de los trabajadores que se encuentran en cuarentena. Ana Barceló ha explicado que los datos de los centros de mayores se ha obtenido tras la resolución dictada esta semana mediante la cual la Consellería de Sanidad especificó el control de las residencias y constituyó un comité de seguimiento en cada departamento de salud. Este comité lo forma el director de Atención Primaria o Gerencia, Salud Pública, Medicina Preventiva, Riesgos Laborales, la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, y otros servicios. “Este comité permite tener seguimiento todos los días de las residencias, tengan o no casos positivos coronavirus”. Añade que “llevamos la vigilancia además de las inspecciones a cargo de los inspectores a lo largo de todo el territorio, para asegurarnos que se cumplen las normas de riesgos laborales que les hemos recomendado desde Salud Pública”. La consellera de Sanidad ha querido hacer extensivo el “pésame del Consell” a los familiares de los fallecidos por coronavirus. “Estamos ahí, estamos unidos, juntos y a su lado todo este tiempo”, ha señalado.