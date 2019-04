The examples populate this alert with dummy content

ENFERMEDAD El brote de gastroenteritis de Oliver, en vías de ser controlado El total de casos es de 33, 21 en los primeros días y 12 nuevos afectados, aunque en la actualidad ninguno presenta síntomas miércoles, 03 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/04/2019) El brote de gastroenteritis de la residencia de ancianos de Oliver ha afectado a 33 personas. Todos los afectados se encuentran ya sin síntomas. La conselleria de Sanidad ha confirmado la existencia de 12 nuevos afectados por el brote de gastroenteritis en el centro DomusVi Alcoy de la calle Oliver. El número total de enfermos ha asciendido de este modo a 33. A los 21 de los primeros días, se suman esta docena. Sanidad señala que ninguno de ellos tiene ya síntomas a día de hoy. Según ha trascendido ninguno ha necesitado hospitalización y su sintomatología ha sido leve. Las autoridades sanitarias señalan que el brote está controlado, pero Sanidad aún no lo da por cerrado.