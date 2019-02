The examples populate this alert with dummy content

TEATRO El Brujo confirma que 'repetirá' en Alcoy el 12 de diciembre La nueva temporada del Calderón comienza con la gestión de Lídia Vila, que sustituye al anterior director, Rafa Jordán jueves, 07 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/02/2019) La nueva temporada del Calderón comienza con la gestión de Lídia Vila, que sustituye al anterior director, Rafa Jordán. Una docena de actividades de compañías de fuera se suman a otras doce de entidades locales. El director del Centre Cultural, Miquel Santamaria, asegura que la actividad cultural del Calderón ya está disponible en los programas de mano además de en la web. Santamaria destaca los picos en ventas registrados antes de Navidad y los días previos a Reyes, o los llenos de Ismael Serrano, del 26 de enero, y el inminente de este fin de semana, con Víctor Manuel. Como novedad, ha avanzado en exclusiva para Radio Alcoy que El Brujo volverá a Alcoy en un espectáculo previsto para el 12 de diciembre.