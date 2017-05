The examples populate this alert with dummy content

MOVILIDAD El bus dominical a la Font Roja comienza este domingo La concejalía de Movilidad ha decidido ampliar a seis meses el servicio que se realizaba en los meses de verano en la Font Roja viernes, 05 de mayo de 2017 Los visitantes de la Font Roja contarán desde este domingo 7 de mayo con servicio dominical de bus hasta el 29 de octubre. Las salidas están programadas a las 9, las 11,30 y las 13,00 horas desde las paradas del servicio al Cementerio. Será el mismo bus prolongará su viaje desde este domingo 7 de mayo hasta la Font Roja. El precio del billete es el mismo que el del bus urbano. Para más información se puede consultar la APP del transporte urbano de Alcoy. Este servicio es el que se venía realizando los 3 meses de verano. El Ayuntamiento ha decidido prolongarlo a seis meses para aprovechar el buen tiempo y para acercar al público al parque natural con motivo del 30 aniversario de su declaración. El concejal de Movilidad, Jordi Martínez, señala que este año se ha ampliado el servicio para aprovechar los meses de más luz y buenas temperaturas. "Creo que es un aliciente más para disfrutar de la Font Roja en el año que celebramos el 30 aniversario de la declaración de Parque Natural".