The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS El bus de la Mancomunitat amplia usuarios e introduce la tarjeta personalizada Será reutilizable y sustituirá a los abonos de cartón, que caducan el 31 de enero martes, 04 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/12/2018) El Servicio de Transporte Universitario (STU) que la Mancomunitat presta a los estudiantes de la comarca amplia sus usuarios e introduce la tarjeta personalizada de abono. Manolo Gomicia, presidente de la Mancomunitat señala que el nuevo servicio se abre cualquier alumno de los municipios mancomunados desde Muro, Cocentaina y Alcoy y que curse estudios oficiales. Los usuarios podrán tomar el servicio de linea hasta Alicante con la tarjeta STU. "Hemos tenido distintas propuestas para poder acoger alumnos de Formación Profesional, o de la Universidad de Elche, de tal manera que el STU pueda ser utilizado por cualquier alumno de las poblaciones de la mancomunitat que este cursando estudios oficiales" Otra de las mejoras que comenzará a aplicarse a partir del de 2019, es la tarjeta personalizada y reutilizable en sustitución de los abonos de cartón, que caducan el 31 de enero. En el mes de enero conviviran el abono de cartón y la nueva tarjeta. Alfredo Soldevila director de Transporte Interurbano de Vectalia, la empresa concesionaria, añade que esta puede ser incluso recargada desde el movil. La nueva tarjeta puede solicitarse en el Centre Jove de Muro, la Casa de la Joventud de Cocentaina y en el Centre Joventud de Alcoy