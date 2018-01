El bus trasladó en 2017 un 3% más de viajeros

The examples populate this alert with dummy content

AUDIO Hora 14 Alcoy (10/01/2018) El bus de Alcoy trasladó en 2017 un 3% más de viajeros. El año concluye con 1.572.000 usuarios. Es el mejor dato desde 2011. Sin embargo la oposición pide más rutas, frecuencias y vehículos. El resultado del ejercicio 2017 ha sido motivo de análisis en La Tertulia de Radio Alcoy. A la vista del número de viajeros facilitado por la concesionaria, TUASA, el concejal de Movilidad, Jordi Martínez, ha hablado de "estabilidad". Marzo, mayo y octubre, con 150.000 pasajeros de media han paliado el bajón de abril, julio o agosto, que acabó por debajo de 100.000. Anna Climent, concejal de Compromís no comparte este entusiasmo. Dice que los datos no permiten análisis en profundidad. "No conocemos la información al detalle, si hay lineas deficitarias,...". El número de pasajeros del año pasado se acerca a los del antes de la crisis, pero queda lejos de los casi 2 millones de 2007. La mayor caída, al millón trescientos mil de viajeros, se registró al final de 2013. Para Vicky Llácer, de Guanyar, quedan frentes abiertos en frecuencias y recorridos tales como la zona de Horta Major o el servicio vespertino al Polideportivo Francisco Laporta para los deportistas. El concejal del PP, Ignacio Palmer, recuerda el rechazo a su propuesta pese a ser más rentable que la actual. La orografía, complica, según el edil de Ciudadanos, Jordi Sedano, la incorporación de vehículos sostenibles en zonas como la de El Camí. El Gobierno anima a recopilar mejoras e incorporarlas al nuevo pliego para la contratación del servicio ya que la actual caduca en 2020.