The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El CADA acogerá el cineclub modernista en septiembre El Caeha y la UA programan tres películas de los años 20 y se abrirá turno de comentarios moderado por Quico Carbonell jueves, 25 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Centre d’Estudis Alcoià d’Estudis i Arqueològics (CAEHA), con la colaboración de la Filmoteca de la Universidad de Alicante, ha programado la proyección de tres películas de los años 20 durante la Semana Modernista. Faust Ripoll, director del Servicio de Cultura de la Universidad de Alicante, anuncia que los largometrajes que están previstos en la cartelera del cineclub modernista son El Último de F.W. Murnau (1924), El Circo de Charles Chaplin (1928) y Varieté de Ewald André Dupont (1925). Pedro Juan Parra, presidente del Caeha, ha informado que tras las proyecciones, se abrirá un turno para que los asistentes puedan comentarlas y que estará moderado por Quico Carbonell. Los pases de estas películas serán el martes 17, miércoles 18 y jueves 20 de septiembre a las 21:30 horas en el CADA.