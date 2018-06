The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO El cadete asciende a la máxima división de su categoría El Alcoyano cadete se proclama campeón de liga y asciende a Autonómico, máxima división nacional de su categoría, además arrastra al equipo infantil a la misma categoría domingo, 10 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Importante ascenso del Alcoyano cadete dirigido por Joele Gonzalez. El que será máximo responsable de la cantera, pone los cimientos para dar un paso importante en la base del Alcoyano, ascendiendo al cadete y arrastrando al infantil, a la máxima división nacional de sus categorías. El club comunico la gran noticia para la base. "La cantera del CD Alcoyano late con fuerza. Así quedó demostrado en Alzira, donde el Cadete A, tras el empate a uno ante el conjunto valenciano, ascendió a Liga Autonómica como campeón de su categoría. Todo un éxito de futbolistas, técnicos, mamás y papás. Desde la entidad queremos darles a todos nuestra más sincera enhorabuena. El ascenso del Cadete supone que, automáticamente, el Infantil A también jugará la próxima temporada en categoría autonómica. Por tanto, en el curso 2018-2019 estos dos equipos se medirán a los mejores jugadores de las canteras del Valencia CF, Villarreal CF, Levante UD, Hércules CF, Elche CF, etc". En las próximas semanas se conocerá más profundamente el proyecto de cantera con la nueva dirección.